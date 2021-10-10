七六人明星中鋒恩比德這個嗆聲動作超明顯！根據七六人隨隊記者克萊爾10日爆料，恩比德在今天球隊內部訓練時，竟然打了一段時間的控球後衛，或許他的這個動作想要證明，就算七六人沒了班西蒙斯，還是可以交給恩比德自己擔任主控。

不過恩比德這個動作實際上不太可能在比賽當中出現，畢竟身高213公分且主打中鋒的他，根本不太可能去扛下控球重任，只是目前七六人雖有馬克塞、米爾頓及瑞勒等控衛，卻都欠缺先發與比賽經驗，班西蒙斯出走後的漏洞仍然很難填補。

恩比德如今也跟班西蒙斯徹底翻臉，原本他還打算安撫班西蒙斯，卻慘遭班西蒙斯拒絕前往洛杉磯探視吃了閉門羹，也讓恩比德不爽公開放話，當年不該為了留下班西蒙斯而放走吉米巴特勒，因為班西蒙斯根本沒那種價值，也完全不講情面。

由於當前七六人交易班西蒙斯的動作頻頻碰壁，無論是跟拓荒者、溜馬或國王等隊協商，最後都因七六人提出的交易籌碼太高告吹，只能繼續陷入這種無法送走班西蒙斯的窘境，反正班西蒙斯也不著急，甚至做好一整季都不打的最壞打算。