蔡英文總統今天發表國慶演說，總統府發言人張惇涵透露，在中秋節前，總統就自己草擬了部分初稿，從中秋連假期間，便開始進行討論。這是她身為一位不再競選連任的總統，在接下來的任期當中，唯一沒有大選激情的國慶日，想對所有國人說的內心話。

張惇涵指出，今年總統的國慶演講，背後有很長的故事，可以說是蔡英文總統從2016年以來執政的心路歷程。

首先是堅定心理認知面對空前嚴峻挑戰，張惇涵指出，蔡總統心心念念想跟國人報告的，是台灣當前正面對複雜嚴峻的空前挑戰，但同時，也是國際社會空前高度關注台灣的關鍵時刻。

他說，尤其是，國際社會越來越肯定台灣是確保區域和平穩定的貢獻者，世界各國對台灣的支持力道，也越來越強。但是，當我們越來越好，中國給我們的壓力就越來越大。我們不冒進，但面對壓力，我們也不會屈服。

對外，我們身處最複雜多變的國際局勢；對內，則是有過度的政治對立。因此，張惇涵指出，總統的演講緊扣著「團結台灣」與「化解分歧」，這正是此時此刻，我們要有的堅定心理認知。

他說，這也就是總統之所以強調，從1949年中華民國立足台灣以來，歷經了72年，在一個世代又一個世代的努力下，成就了今日中華民國台灣的嶄新樣貌。在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但有些堅持，歷經一代又一代的人，歷經三次政黨輪替，不會改變。

其次是約定四個堅持團結化解分歧，張惇涵表示，這些不變的堅持，就是總統期盼彼此約定的「四個堅持」：堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志。

他說，如果沒有這「四個堅持」，中華民國無法立足台灣的72年屹立不搖；如果沒有這「四個堅持」，我們不會被國際譽為民主燈塔；如果沒有這「四個堅持」，我們今天不會在這裡，慶祝中華民國110年國慶。

張惇涵強調，這一方面，是向國際社會，清楚傳達台灣人民的堅定立場；另一方面，總統期盼，政黨雖有競爭，但應該以「四個堅持」的最大公約數為團結基礎，對內良性競爭、對外團結一致。

而對總統來說，從2016年執政以來，施政有三大方向，第一是勇於改革，第二是壯大國力，第三則是要為國家長治久安打下良好基礎。「這是她身為總統，對總統責任的設定，也是對國家發展的期待」。

他說，國家要長治久安，許多長年爭議的議題，必須找到最大公約數。尤其許多議題已經走到了最後一哩路，像是政府體制和組織、地方制度、國土規劃、轉型正義、能源政策等重要的政策議題，必須放下過度的政治操作、凝聚更大的社會共識，共同尋求中華民國與台灣共存共榮的途徑。「我想，總統的態度很清楚，面對挑戰，我們團結有以待之；面對分歧，執政者要展現包容」。

國慶演說最後強調「台灣人要做自己的主人也樂為世界人」，張惇涵指出，民主國家，必然有多元的意見，從而產生分歧；民主政治，必然有競爭，但不該淪為鬥爭。就像蔡總統在2019年國慶演講所說的，中華民國台灣這六個字，絕對不是藍色、也不會是綠色。實際上，台灣傲人的護國神山所生產的晶片上，也不會刻哪一個政黨或政治人物的名字。

他說，今年夏天東京奧運的感動，在於選手們的精彩表現，也在於全體國人團結一心，守著每一場賽事，一起緊張、一起加油，一同高興、一同惋惜。就像是一條無形的命運絲線，把我們的心都連結在一起。尤其在五月疫情後，台灣社會的高度緊張對立下，這不就更證明了，我們或許有不同的立場、主張、情緒，但我們就是生命共同體。

他說，這也是總統想跟國人朋友傳達的，化解歧異、團結一致，台灣可以勇敢自信、面對挑戰，就像一代又一代的台灣人一樣。台灣人，要對台灣有自信。

在演講的最後，蔡英文提到，讓我們帶著光榮和自信前進，「做自己的主人，樂為世界人」，讓台灣成為世界的台灣。張惇涵表示，「樂為世界人」這句話，出自於蔣渭水1921年的手稿。「台灣人，樂為世界人」也在今年的國慶光雕展，投射在總統府的建築物上。他相信，今時今日的世界人，會越來越樂見台灣人。