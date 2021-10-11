日本時事通信社報導，相關人士透露，日本政府防衛省正評估建造「太空巡視船」，負責太空警戒與監視、人造衛星修理與補給等任務。

目前雖然尚不清楚何時能實現，但防衛省的想法是建造能在太空自由航行的無人船，作為提升太空監視能力的一環，已在2022年度預算概編中編列一億日圓（約新台幣2502萬元）的調查及研究經費。

太空中存在包括任務結束的衛星與火箭等許多「太空垃圾」，令人憂慮可能撞上運作中的衛星；再者，中國及俄羅斯正持續研發能攻擊或妨礙他國衛星的「殺手衛星」。

防衛省希望藉由巡視船的警戒與監視，防止日本衛星發生可能損害；由於巡視船跟繞行軌道的衛星不同，可以自由航行，所以可以擴大監視範圍。

巡視船的另一個任務就是負責衛星的修理與補給，只要可以解決衛星故障及燃料用盡等問題，就能延長衛星使用年限，也被期待能減少衛星運作成本。

不過，巡視船要接近在軌道上高速運行的衛星，需要相當高度的技術。防衛省官員說，「這是不知道能不能實現、極具野心的構想」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1101010