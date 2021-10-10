台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

國民黨主席朱立倫（後排左）、民眾黨主席柯文哲（後排右）10日出席總統府前的國慶大會。（劉宗龍攝）

國慶爆政治怒火！雙十國慶大典在總統府登場，大陸國家主席習近平稱和平統一是最符合中華民族整體利益，蔡英文總統則回擊「確保主權捍衛國土，團結護台」。台北市長柯文哲10日也參與典禮，但結束後在臉書上發文痛轟，蔡一再為執政不力去操弄人民恐懼、反中情緒，不斷打壓政敵、扣人帽子，呼籲蔡別在同胞中製造敵人，否則兩岸各說各話不會改善。

柯文哲表示，他要呼籲蔡總統「相互尊重、善意對話，這是雙方共同的責任」，這是蔡在去年國慶演說對人民公開的承諾，但這些年來，人民卻只看到執政的民進黨一再為執政不力去操弄人民恐懼、反中情緒，不斷打壓政敵、扣人帽子，看不到一點願意對話的空間，對內、對外皆然。

「操弄意識形態，卻置民眾的安危於險途！」柯文哲痛批，今年蔡再度提到了「和平對話」，但改善兩岸關係，是要靠互動的、是雙向的，各說各話永遠不會改善問題，台灣固然要團結世界上以平等待我的民族共同奮鬥，但也不該只圖個人黨派之私利，唯有克服私利與意識形態、遠離意氣之爭，不在自己同胞中製造敵人，台灣才能安定永續、繼續前行。

柯文哲指出，過去的歷史，兩岸曾同屬一個中國，但兩岸分裂分治超過120年，也是事實，台灣人民在各種挑戰下，已站穩腳步，展現韌性，創造了舉世矚目的經濟奇蹟，不分黨派，以台灣為榮，希望台灣有國際空間，但中共動輒以武力恫嚇、打壓台灣的作法，根本違反了台灣人民的意志與心聲。

柯文哲說，他過去多次以「北風和太陽」的故事來呼籲大陸領導人，政治應趨向「民主」、「自由」、「多元」、「開放」、「法治」、「人權」這些普世價值，他希望大陸的強盛，對內要帶來更多人民的福祉、對外應有更多的尊重包容，願開啟和平對話，而不是動輒威嚇，以武力相逼，或從根本上否定中華民國與台灣的存在，那只會讓台灣逃得愈遠。

柯文哲提到，110年前，國父孫中山先生與無數革命先烈創建了亞洲第1個民主共和國，當年孫中山面對列強，創建了以民族主義為根本的「三民主義」，對內呼籲恢復固有道德倫理與知能，以民族的力量救亡圖存。

柯文哲說，孫中山對外則講國際各民族自求解放，孫的民族主義是帶有國際觀的，講和平、要平等，要「興滅國、繼絕世」，國際間各個民族一律平等，才能達到「世界大同」。

「國家是人民所共有、政治是人民所共治、利益是人民所共享！」柯文哲說，多年來，中華民國在台灣，除民族主義外，更發展民有、民治、民享，孫中山的思想上，加入了普世價值與愛鄉土的文化，民主、自由、多元、開放、法治、人權逐步深化，形成台灣人的共識與驕傲。

柯文哲還說，今天國慶觀禮貴賓一同在總統府前，仰望青天白日滿地紅國旗劃過天際，展示精實軍力，他聆聽著以16族原住民歌手，重新詮釋的「手牽手」，象徵著團結、多元、本土，「手牽手、我的朋友，愛永遠在你左右」，相信現場不分朝野黨派的人們，應都在心裡許下心願，共同期盼著人民安居樂業、社會和平穩定、美好的生活不容威脅侵犯。

「祝福中華民國，祝福在這塊土地上生活的每一個人，生日快樂！」柯文哲強調，這是他看著國旗，最衷心的期待。