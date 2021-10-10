今年是雙十國慶日，教育部長潘文忠視導110年國慶大會參演學生團體，慰勉師生及教官們整備辛勞，並肯定其連日辛勤付出，同時期勉大家用最完善的準備，展現平日訓練精湛的成果，共同歡慶中華民國生日快樂。

今年國慶以「民主大聯盟 世界加好友」為主題，呈現民主自由守護台灣全體國人的安全，讓世界特地在同樣嚮往自由的夥伴，緊密結合成樂於互助、友好扶持的聯盟。

潘文忠在上午大會表演前，由學務特教司司長吳林輝等人陪同，前往弘道國中瞭解國慶表演活動整備及國慶籌備會大會處各項安全維護工作等規劃，並期勉同學們發揮平時練習的實力，展現力與美的結合、秀出專屬於青年學子的青春活力。

今年國慶大會序幕暖場表演活動，是由莊敬高職為主、學生所組成的TBC舞團，表演主題「世代融合，街舞賀國慶」，其中的霹靂舞已納入2024年巴黎奧運比賽項目，在本次表演也有霹靂舞國手參加演出，其餘成員則由兒童舞者、高職舞者、職業舞者和50＋熟齡舞者共150位所組成。

緊接著是由新北、桃園、台南等3個縣市的國小、國中、高中職及大專等130位韻律體操選手所組成團隊，表演主題「璀璨青春，我們的主場」；最後壓軸則是We.R特技跆拳表演團，由國中到大專共55位學生所組成，表演主題「團結與希望」。

來自新竹、桃園、苗栗、新北市的小小客家文化特使、共55位國小學生所組成的「國立客家兒童合唱團」，在本次慶典與6位對國際賽事、國內防疫工作、重大災難救助、社會安全維護有顯著付出、犧牲與貢獻的代表共同領唱國歌，深具特殊的意義。

另由國小至國中共16族、60位原住民學生所組成的「Shenai原住民孩子合唱團」，也在國慶大會中重新詮釋抗疫名曲「手牽手」，以純淨清朗的原住民古調與母語演唱國慶禮讚，藉由天籟歌聲祈禱並祝福臺灣這塊土地上的人民共同面對疫情的挑戰，早日迎來戰勝疫情的歡樂生活。

國慶大會結束後，潘文忠也特別在主席台前與國立臺北大學、中國醫藥大學、銘傳大學、國立臺北教育大學等4所擔任禮賓人員的接待同學合影並頒發感謝狀，共同慶祝中華民國生日快樂。