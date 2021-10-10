入選為華為天才少年的@稚暉君（真名彭志輝）近日分享影片，靠自己打造出一隻鋼鐵人的機械臂——Dummy。在影片中他在廁所遠程展示如何給一顆葡萄完美地縫針，引發觀看者陣陣驚呼。據說這是他目前挑戰項目中最複雜的一次，專案作業系統和AI計算平台採用華為鴻蒙和昇騰Atlas處理器，成本控制在1萬塊（人民幣，下同）。

根據《中國基金報》報導，雖然影片只有16分鐘，但稚暉君表示為了造出這台機械臂整整花了4個月時間，經歷150個版本的修改，把一台二手機械臂變成全新的、附加各種智慧功能的新產品。大陸網友評論，「這個機器人的每一個環節，拆掉都夠我們一個院當畢業設計了。」、「終於理解為什麼十個普通工程師也比不上一個天才工程師了。」

實際上，稚暉君真名叫彭志輝，從2018年畢業於電子科技大學信通學院、2020年以「華為天才少年」計畫加盟華為上海AI研究所，年薪百萬。與其他神秘的天才不同，他是一位活躍於網路的「大V」（經認證有許多粉絲的微博用戶），所做的許多研究，也都公佈在了網上。

回顧今年6月因為一場雨天不慎翻車事故，稚暉君萌生製作一輛自動駕駛自行車想法。在他的改造下，一輛普通的自行車配備雷射雷達，能通過AI進行操控等功能，更引來電腦科學家、被稱為「Java之父」的詹姆斯·高斯林（James Gosling）在推特上轉發並加以讚美。目前影片播放量已超過了300萬次，也讓稚暉君收穫了B站「野生鋼鐵人」的稱號。