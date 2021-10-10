台14甲線合歡山車輛多，警方在現場指揮交通，車流順暢，停車場車位已滿。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

振興五倍券帶動國旅熱潮，國慶連假花蓮訂房率超過8成，今天是連假第2天，花蓮天氣晴朗，各區知名景點人車潮均多，但交通堪稱順暢，其中遠雄海洋公園一早就出現排隊遊客，開園不到1小時停車場就停滿，截至中午，入園人數已達6000人，創下今年疫情以來最高峰，遊客玩得盡興，業者笑得開心。

遠雄海洋公園今天一早也出現遊客排隊入場的景象，甚至開園不到1小時停車場就停滿。遠雄海洋公園表示，昨天遊客使用五倍券比例很高，將近4分之1遊客入園使用五倍券，截至今天中午，入園人數已達6000人左右，創下今年新高，使用五倍券遊客約有1600人，預估今天入園總人數可達約7500人。

今天是國慶連假第二天，公路總局表示，蘇花路廊上午仍呈現南下大於北上車流量，車速可達5、60公里，交通順暢。台8線中橫公路東西向、台14甲線合歡山部分，警方表示，目前車多，車流順暢，其中中橫九曲洞至慈母橋路段，因道路狹窄易壅塞，視車流單向開放，台9線崇德休憩區南北車流正常，交通順暢。合歡山部分，停車場車位已滿。

不過國慶連續3天假期即將結束，公路總局依照過去連續假期疏運交通趨勢，研判今天午後開始，蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢，預估花蓮崇德地區將出現北返車潮。

此外，圓規颱風正逐漸接近台灣，根據氣象局報告，明天下半天開始，東部將可能出現強降雨，公路總局提醒用路人儘早規畫行程，並注意道路通阻情形。