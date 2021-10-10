監察委員一行人視察中央公園，肯定中市府用心打造都市綠洲。（台中市政府提供）

監察院辦理今年度第1次地方機關巡察，監察委員鴻義章、林郁容8日前來台中，由台中市政府建設局長陳大田陪同委員勘查中央公園，透過簡報說明及實地走訪，讓委員瞭解中央公園的現況及未來展望。監委對於市府打造中央公園成為都市綠肺的作為表示肯定，期盼市府能持續推動水湳經貿園區整體發展。

陳大田表示，中央公園兼顧寧靜舒適、生態、景觀、滯洪及遊憩等複合功能公園，感謝監委前來指導，建議中央公園能種植更多本土樹種如牛樟、肖楠等，可像紐約中央公園一樣淨化空氣，期盼在台中國際會展中心與台中綠美圖完工啟用後，看見更具競爭力的城市願景。

建設局指出，監委沿途參訪公園內造型特殊的天空穹頂、生態動植物復育成功的滯4滯洪池（濕池）景觀、機場老樹、芒草區等，並停留經貿五路跨越橋上遠眺台中國際會展中心、台中綠美圖及水湳轉運站等重大建設，透過訪查公園、掌握水湳經貿園區整體未來發展。

建設局說，中央公園位於水湳經貿園區內，面積約67.34公頃，擁有「台中之肺」盛名，園區以「智慧」、「低碳」與「創新」為規劃設計的三大特色。公園保留原有1000多棵樹木，又增植1萬棵以上原生樹木，園內有106種喬木，其中原生樹種占83％。

陳大田強調，園區利用許多綠色植栽呈現不同風貌的地景，並規畫5座滯洪池調節水源達到平衡生態景觀，賦予包括喜鵲、白頭翁、螢火蟲等千百種生物棲息空間。