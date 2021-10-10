砧板是廚房中必備的廚具之一，無論是在上面切菜、切肉或是切水果，都不必擔心會破壞檯面，清潔起來也相當方便，不過日前就有網友不解，砧板上的孔洞有何用途？沒想到答案卻讓眾人搖頭直呼「好爛的設計！」

原PO日前在臉書社團《全聯消費經驗老實說》PO出一張砧板照片，畫面中可見，砧板頂部有一個長條狀的洞，原PO笑稱要考考大家，「有人知道砧板上的洞，它的正確用法嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不是方便掛著嗎」、「可以掛著晾乾或當把手取用」、「圓的水果、蔬菜可以暫時放，避免滾動」、「感覺作掛孔使用，才是這個洞洞陪伴我們居家生活的收納初衷」。

對此，原PO解答，砧板上的孔洞並非是方便當把手或是吊掛在牆上使用，當初設計這個孔洞是用來將切好的蔬菜掃入碗中，這樣就不會讓食材掉的滿桌都是。但是這個答案隨即引來眾人吐槽，「才怪，這個不是正確用法，那只是一個生活小撇步」、「好爛的設計，我還是繼續拿來掛著比較實際」、「雖然早就知道是用來讓蔬菜通過的，但一直覺得那個洞有夠窄又難清洗，到底誰會這麼做」。