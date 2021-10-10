國民黨台北市議員徐巧芯今天南下聲援罷免陳柏惟，她表示，民進黨對於陳柏惟與黃捷罷免案的態度差很大，許多綠委轉趨觀望，陳已被切割丟包；立法院副院長蔡其昌辦公室表示，民進黨對於國民黨的「惡罷」行為絕對不會置之不顧，相信人民眼睛是雪亮的，不會輕易被國民黨的選舉招式所騙。

徐巧芯被問到「民進黨對時力黃捷及基進黨陳柏惟的支持態度差非常多」，她表示，罷免黃捷前18天，蔡英文親自下令一定要保住黃捷，而且3天內2度開口。而陳柏惟的黃金18天已經過了，蔡英文並沒有下軍令狀，反而很多民進黨立委等在陳柏惟肇逃事件後，只去臉書留言「加油，辛苦了」，被民眾及網友罵翻。

徐巧芯表示，現在很多民進黨的人也不知道該不該去挺陳，也不好意思挺陳，最後2個禮拜很關鍵，民進黨應出來背書。陳柏惟在立法院不管是支持萊豬進入校園或反對採購疫苗，都跟著民進黨一起投票，民進黨不能前面禮讓陳柏惟、讓他參選，眼見陳柏惟快被罷免，就直接切割丟包，說聲「加油」人就跑了。

陳柏惟接連被挖出黑歷史，會不會變成民進黨的燙手山芋？徐巧芯說，陳柏惟3個字在司法院檢索系統是可以公開查詢的，相信民進黨不見得不知道這些事情，基進黨主席也說很早就知道陳是這樣的人，不過還是提名他，對外說法是「選民代不是選聖人、完人」。

「民進黨的道德標準竟低到在土地上面了！」徐巧芯說，行政院長蘇貞昌還誇陳柏惟是有為有守的好青年，民代不是選完人或聖人，但也不等於肇逃、玩賭博遊戲機的人。

針對基進黨表示，對岸也在操作免陳柏惟，徐巧芯不以為然表示，基進黨跟民進黨就兩招，罷免活動被抹成是中共同路人，這招還要玩多久？陳柏惟一直講抗中保台，「難道抗中保台就可以殺人放火？」抗中保台肇逃或玩賭博遊戲機就沒事，這樣的道德標準未免過於淪喪。

徐巧芯怒轟，不要把抗中保台合理化所有問政品質不佳及爭議言行，民進黨這招是老套路了，民調顯示愈來愈多人要站出來罷免陳柏惟，顯示民進黨及基進黨玩這招已經沒有效果。

對於徐巧芯稱綠營切割陳柏惟，蔡其昌辦公室發言人翁杰表示，民進黨對於國民黨這次的「惡罷」行為絕對不會置之不顧，海線鄉親更不需要國民黨這一個個只會來海線炒炒自己聲量，然後就拍拍屁股走人。

翁杰強調，相信人民眼睛是雪亮的，不會輕易被這些國民黨的選舉招式所騙。陳柏惟是海線選出來的優秀立委，相信海線鄉親對於國民黨集全黨之力來霸凌一個年輕人的行為，民進黨與海線鄉親是絕對不會坐視不管的。