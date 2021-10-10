有那麼好喝？一位民眾在美式賣場好市多發現一款紅酒，便宜又好喝CP值超高，念念不忘，最近得知好市多再度進貨後，直接開貨車去把店內622瓶紅酒掃光，更秀出收據證明，自己真的花逾14萬買紅酒，讓網友驚呆，直呼「有錢就是任性」。

這名男網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出3張照片，指出好市多的某一款紅酒才229元，「喝過以後就會了解為什麼我們把它掃光了」，只見其中一張照片中，原PO把藍色貨車開進好市多倉庫，把一棧板622瓶紅酒全部載回家，等於是把店內現貨全部掃光，更PO出結帳金額，一共花了14萬2438元。至於買這麼多，能喝完嗎？他表示第二次這樣掃貨，之前買的紅酒就算過了賞味期限，味道也沒變。

男網友公開好市多收據，買紅酒花了14萬2438元。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說FB)

網友看到一次掃光622瓶紅酒的驚人畫面後，紛紛留言：「財富自由真好」、「買了14萬多？我有沒有看錯」、「狂到沒邊了」、「有錢就是任性」、「我只羨慕，家裡有位置放得下這麼多」、「可能人家是買回家洗澡用的」。

許多人也表示，這款紅酒在好市多真的每次必回購，「這紅酒真的很好喝」、「這瓶真的好喝，高CP」、「每次去好市多必買，別來我們這掃貨拜託」、「這支不會缺貨啦，北台中每次看都滿滿的」。

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