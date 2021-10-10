今（10）日是雙十國慶日，台北市副市長黃珊珊表示，對於國慶日，滿滿的回憶還是在高中時期；並在臉書PO自己就讀北一女中時參加樂儀隊的青澀照片。

黃珊珊表示，國中時住在高雄鳳山，看到電視就非常羨慕北一女的樂儀隊，夢想成為「小綠綠」，並立志一定要穿綠制服和樂隊服；而15歲的她非常勇敢的到台北考高中，最後美夢成真。1985年她考上北一女中，高一時期，國慶日要排字和站傘帽；高二參加樂隊，最重要的一場演出就是國慶遊行，北一女中的樂儀隊參加國慶遊行，又神氣又驕傲。

她說，高二時幾乎每天都在練習，假日還要到中正紀念堂練習走位，印象中就是很操、很累、曬得很黑，但其實很開心，可以參與如此重要的活動，深感與有榮焉。高三繼續參加樂隊小班，在國慶活動中演奏，也是練習練到天昏地暗，她回憶道，樂隊一名畢教官非常嚴厲，到現在都還記得以前被教官罵的恐懼感；到了高三要參加聯考，練習樂器反而成為唯一的輕鬆時刻，且能在國慶日代表學校到處演出，也有十足的榮譽感。

台北市副市長黃珊珊分享自己就讀北一女參加樂儀隊時的照片。（圖／摘自黃珊珊臉書）

在那個風雨飄搖的時代，中美斷交，台灣外交孤立，黃珊珊提到，當時國人的國家意識與認同感都很強，因為台灣面對很嚴峻的國際局勢，只能靠自己，那個時代，卻也是台灣經濟發展最快速的時候，所以國人都很努力，她也知道自己只要努力，就有希望與未來；而接下來就是「台灣錢淹腳目」的繁榮時期，因為大家都有一致的目標，也因此創造了台灣的經濟奇蹟。

黃珊珊的父親與4位哥哥、姊姊都是軍人，保家衛國是她從小就根深蒂固的傳統觀念，國慶日是國家的大事，所以參加國慶成了她青春時期最重要的事，之後當民意代表，每一年也都會參加國慶活動。國慶日對她而言，是非常美好的記憶，也是凝聚國人團結的時刻，大家平常或許有不同的政治立場，「但是最大的公約數就是我們的國家，今天是國慶日，祝福中華民國生日快樂」。