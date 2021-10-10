唐美雲與方馨在《孟婆客棧》鬥嘴。 （公視台語台提供）

方馨挑戰歌仔戲身段壓力大。 （公視台語台提供）

由唐美雲擔任總製作人並與蔡振南、方馨，方宥心、張書宇、許富凱等人主演的歌舞情境喜劇《孟婆客棧》，17日起每周日晚上8點在公視台語台首播。對於製作預算不斷超支、高達1億元，唐美雲直呼：「實在是太可怕了！」她指出：「沒想到後製需要更多心力和金錢，對於我這個門外漢，雖然我演過電影、戲劇和舞台劇，當過戲劇製作人，但這樣的戲劇是第一次！」

唐美雲形容自己彷彿得到「戲癌」，拍到好的戲就希望全心全力完成它，相信自己可以克服各種難關，就像戲裡角色說「我是誰，我是萬千帆耶！」當自己講完台詞時，忽然覺得角色心境好熟悉。

以「歌舞情境喜劇」打造新型態的歌仔戲《孟婆客棧》，因此唐美雲打破很多傳統戲曲作法，她秉持著「承傳統、創新舉」的精神，認為劇團代表台灣傳統戲曲文化品牌之一，過去經常出國發揚台灣文化，近兩年無法出國，「對我而言，雖然無法出國宣揚，希望年輕朋友可以透過這齣戲可以認識台灣在地文化。」該劇預告片釋出後，獲廣大迴響，甚至有影評人直指是好萊塢等級歌舞片，感受視覺震撼，把台灣傳統的內容，又加入現代價值觀和科技。唐美雲透露每個單元都擁有超強彩蛋演員，包含今年新科金鐘女主角得主鍾欣凌將特別演出。

特別的是蔡振南、方馨，方宥心、張書宇、許富凱等人挑戰歌仔戲身段，在演出前也參與集訓，劇中飾演廚娘的方馨笑喊：「現場都是專業的歌仔戲曲前輩，我不敢在關公面前耍大刀！」她形容演出壓力極大，需要靠吃美食來舒壓，殺青時體重已直飆到59公斤，「是除懷孕之外最胖時期，最近重穿戲服，驚覺戲服怎麼那麼大件」，方馨也特別感謝樓心潼，因練唱時的Demo帶是男老師演唱，自己抓不到女生的音準，每次錄音前都會睡不好，當天錄音都會感到胃痛而吃不下，「特別情商樓樓唱一遍給我學」。

2021年度旗艦型連戲劇《孟婆客棧》，將於17日起每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD將於17日上架，民視無線台將於11月8日起每周一至周五晚間6點30分播出。