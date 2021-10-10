彰化古稱半線，建縣已經300年，早期因閩、粵兩省的移民帶來了不同的民情風俗。（翻攝魅力彰化／吳建輝彰化傳真）

縣府拍攝「魅力彰化」觀光影片，包含鐵道漫遊、田園風光、夢工廠之旅、美食天堂、老屋再生、百年記憶、生態探索、鐵馬好行及越過山丘等十大主題。（翻攝魅力彰化／吳建輝彰化傳真）

各國語言版本就是希望提供國際友人快速認識彰化，透過影片玩遍彰化的好山好水，也希望未來有機會，能夠親自到訪，感受彰化獨有的文化魅力。（翻攝魅力彰化／吳建輝彰化傳真）

彰化縣擁有的觀光資源豐富而多元，從八卦山脈登山、單車、生態旅遊，到海邊鹿港老街、芳苑全新的海空步道，一直到各鄉鎮的美食像是肉圓、羊肉爐、蜜餞、傳統糕餅等等，都讓到訪過的遊客吮指回味，彰化縣政府今年推出包含中、英、日、泰4種語言的觀光影片，讓各國的旅客能走讀彰化，也希望未來有機會親自走一遭，體驗彰化豐厚淳美的人文風光。

彰化古稱半線，建縣已經300年，早期因閩、粵兩省的移民帶來了不同的民情風俗，除了豐富的自然景觀與美食之外，彰化的古蹟也呈現豐富多彩面貌，像是龍山寺、寶藏寺、天后宮、孔廟、興賢書院等等，成為喜愛歷史古蹟的遊客必須到訪的地方。

彰化文化城市的魅力不單單僅有美食、古蹟，近年縣政府也積極投入新景點的建設，像是可以近距離欣賞紅樹林的芳苑海空步道，每到假日吸引上萬遊客朝聖，還有號稱地表最美的白色海豚屋的彰化縣自然生態教育中心，以及近日開幕的全台最大露營園區《清水那方》，誓言要讓彰化擺脫旅遊沙漠的稱號。

城觀處表示，縣府拍攝「魅力彰化」觀光影片，包含鐵道漫遊、田園風光、夢工廠之旅、美食天堂、老屋再生、百年記憶、生態探索、鐵馬好行及越過山丘等十大主題，各國語言版本就是希望提供國際友人快速認識彰化，透過影片玩遍彰化的好山好水，也希望未來有機會，能夠親自到訪，感受彰化獨有的文化魅力。