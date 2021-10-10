今年國慶大會展演活動以「捍衛台灣」為主題，感謝新冠肺炎疫情期間，不論是在協助防疫、救災、守衛國土方面，各單位皆堅守崗位共同守護民眾安全。新北市環保局受邀出動資源回收車、車載式消毒車、掃街車等共8台環保車，與北市及桃園市共同組成「國土純淨、捨我其誰」車隊進行展演。

新北市環保局防疫總指揮科長李長奎帶領12位清潔隊員，並出動3輛資源回收車、3輛車載式消毒車及2輛掃街車共同參與國慶大會展演活動，代表全體清潔同仁向全國民眾揮手致意。

參與國慶遊行的直屬隊洪晟瀚隊員表示，當知道要參與國慶典禮閱兵時有點興奮又有點緊張，以前都是在電視上看閱兵，這次有機會代表新北市環保局參與，讓國人了解清潔隊在疫區噴消防疫過程。他也說，「看到確診人數日漸減少，心裡也開心，這些辛苦是值得的，未來清潔隊一直會第一線守護市民，台灣加油！」

土城資收班隊員宋志成表示，「想不到有這個機會代表環保署參加這次的國慶閱兵，以前都是在電視上看轉播。今天身歷其境、親身參與、與有榮焉。預演時的氣氛與民眾的熱情讓我久久無法懷，也讓我身為中華民國的一份子為傲。」

新莊區清潔隊水溝班黃錦銓表示，往日國慶遊行僅看到飛彈、裝甲車，國力的展現，在今日疫情下，能駕駛資收車代表防疫消毒工作，雖然辛苦，但與有榮焉。

環保局秘書徐維遠補充說明，疫情期間新北市清潔隊結合民間消毒業者組成「防疫消毒大隊」，共31支中隊，可動員消毒人力944人，負責公共環境與確診者足跡消毒作業，並持續於民眾聚集處等公共場所加強消毒頻率，於防疫期間對1360處交通場站、市集與觀光景點、娛樂場所、學校及公務機關周遭公共環境，每月執行至少1次消毒作業。而在接獲確診個案通報，按中央消毒指引立即就確診個案周遭200公尺及其足跡周遭進行公共環境消毒，在第一時間阻斷環境傳播鏈。