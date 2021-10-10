泰森福瑞被打倒在地。（美聯社）

泰森福瑞首次擊倒懷德。（美聯社）

泰森福瑞被打到跪地。（美聯社）

泰森福瑞(左)將懷德打到跪地。（路透）

WBC重量級拳王寶座之爭10日開鑼，這是現任冠軍泰森福瑞(Tyson Fury)與前任冠軍懷德(Deontay Wilder)圍繞拳王腰帶的第3次、也是最後一次決戰。這場比賽打得驚天動地，雙方合計倒地5次之多，結果是第11回福瑞的右重拳KO懷德，保住世界拳王腰帶與不敗金身（31勝0敗1和）。

比賽一開場，來勢洶洶的懷德追著泰森福瑞猛打，他不斷攻擊身體迫使福瑞退到繩邊。懷德搶下先機之後，第2回合福瑞改以扭打戰術消耗懷德體力，再以刺拳控制場面。第3回合，福瑞扭打戰術遭到裁判警告，再以左刺拳連續命中，焦躁的懷德被福瑞的上勾右拳擊中，懷德倒地！

第4回合，福瑞趁著懷德起身不久猛烈追擊，懷德看起來搖搖欲墜，沒想到懷德忽然憤怒揮出一記右重拳打個正著，福瑞倒地！福瑞起身再打，雙方對打一陣之後懷德又是一發大榔頭似的右重拳，福瑞再次倒地！

然而就跟兩人首度交手一樣，怪物般的福瑞被打倒起身之後的體力耗損極少，反倒是懷德體力不濟。第7回合福瑞連續重拳打得懷德踉蹌。第9回合時醫生上前檢查懷德的狀況。

第10回合福瑞的左刺拳愈來愈重，懷德已被牢牢控制，不可避免在福瑞的右重拳之下第２度倒地！第11回合，世界最強的的兩個男人終於分出高下，福瑞給予強弩之末的懷德最後一擊，右重拳打在懷德太陽穴上，懷德第3次倒地，裁判宣布比賽結束！

福瑞賽後表示：「我受傷了，懷德的重拳強悍無比，但主耶穌在關鍵時刻扶我起身賜我榮耀。這場比賽將會永留青史，我是當今世界最強的人，懷德是世界第2強的。」