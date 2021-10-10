台中捷運綠線在國慶連假首日迎來第200萬名旅客，通車後累積運量已達201萬7024人次。台中捷運公司10日公布第200萬名及前後各1名旅客電子票證卡號、乘車時間及進出車站，將送出通車紀念酒、星野銅鑼燒禮盒及中捷2021年度票卡等好禮，請3名幸運得主持電子票證於明年1月10日前領獎。

台中捷運公司表示，捷運綠線今年4月25日正式通車，至10月9日累積運量為201萬7024人次，為感謝旅客支持，中捷公司將致贈第200萬名旅客及前後各1名旅客大禮，這項活動以出站時間為計算基準，3名幸運得主出站時間僅差1秒。

中捷公司今日公布3名幸運得主的乘車資訊，3人均使用悠遊卡，第200萬名旅客卡號9122120806066064，10月9日12時56分14秒在烏日站進站，13時06分02秒在高鐵台中站出站。第199萬9999名旅客卡號6864421993，10月9日12時36分48秒在水安宮站進站，13時06分02秒在北屯總站出站。第200萬01名旅客卡號9122118314106489，10月9日12時50分文心森林公園站進站，13時06分03秒高鐵台中站出站。

中捷公司將致贈第200萬名旅客通車紀念酒2瓶、星野銅鑼燒禮盒2盒及中捷2021年度票卡10張；第199萬9999名旅客及第200萬01名旅客則各致贈通車紀念酒1瓶、星野銅鑼燒禮盒1盒及中捷2021年度票卡5張。

由於中捷通車紀念酒每瓶售價2180元，依規定獲獎超過1000元，中捷公司必須為得獎者申報所得扣繳，中捷公司請3名得獎人先與客服中心04-37063606連絡領獎時間，並於111年1月10日前持電子票證領獎，逾期失效。

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