大陸多地近日開始為符合條件、已接種兩劑疫苗的重點人群接種新冠疫苗「加強劑」。(示意圖／Shutterstock)

大陸今（10日）公布前一日新增24例新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，無新增疑似或死亡病例。大陸多地近日開始為符合條件、已接種兩劑疫苗的重點人群接種新冠疫苗加強劑，包括福建、安徽、湖北、黑龍江、海南、浙江、河南等。

安徽省蕪湖市9日發布官方微信公眾號發布消息稱，蕪湖市南陵縣8日已開始新冠疫苗加強針次接種，接種對象為接種新冠減毒疫苗第二針次滿6個月以上人群。此前，蕪湖各縣（市）區也陸續啟動加強針接種，如鏡湖區、弋江區、灣沚區、繁昌區。

除了蕪湖，安徽有多地啟動了加強針接種工作。阜陽發布微信公眾號發布消息稱，阜陽市從10月9日起開始啟動新冠病毒疫苗加強針免疫接種工作；合肥市蜀山區筆架山社區服務中心9日起開始接種新冠疫苗「加強針」，合肥其他縣區是否也已經開打「加強針」，仍需要等待各縣區疾控發布的通知。

安徽之外，大陸其他省份也有城市啟動加強針工作。福建省晉江市已正式啟動高風險人群的加強免疫接種工作，為接種第二劑滿6個月的重點人群開展第三劑疫苗接種。廈門市10日起也將針對12歲以上，已經完成兩劑次減毒疫苗或一劑次腺病毒載體疫苗接種滿6個月的人群，啟動加強免疫接種。

湖北宜昌市9日啟動新冠病毒疫苗加強免疫接種工作；黑龍江綏化市應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作指揮部同日下發《綏化市新冠病毒疫苗加強免疫接種實施方案》，從即日起正式啟動新冠病毒疫苗加強免疫接種工作。

此外，早在9月17日，浙江省第七十七場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會消息，近期將按大陸中央統一安排、有序開展重點人群加強免疫工作。在9月16日，河南日報就曾報導稱，中央即將啟動新冠病毒疫苗加強免疫接種工作，河南將及早做好目標人群測算、費用保障等各項準備工作，確保重點人群加強免疫工作順利開展。

實際上，在8月27日的大陸國務院聯防聯控機制記者會上，大陸國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、大陸國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉就曾表示，三類人群在完成免疫程序6個月後可以接種加強針，包括輸入風險高的人群，比如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員；免疫功能相對較低的人群，以及60歲以上的人群；於工作、學習、交流的需要，要去到境外疫情高風險地區或者國家的人群。

9月25日在第二屆全球科學與生命健康平行論壇上，中國疾控中心免疫中心主任尹遵棟也強調，目前上述三類重點人群在完成免疫程序6個月後可以開展加強接種。