總統蔡英文今年以「共識化分歧，團結守台灣」為主題，發表國慶演說，在兩岸關係的立場上，蔡強調，維持現狀就是台灣的主張，也會全力阻止現狀被片面改變。蔡英文今年國慶演講稿中，共提了「台灣」47次、「中華民國」6次、「中華民國台灣」3次。

蔡英文今（10日）天10點30分發表國慶演說，她提到，從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。這72年來，台灣的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣的嶄新樣貌。

針對兩岸局勢，蔡英文強調，「我們期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服，我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心」。

蔡英文文末祝福，中華民國生日快樂，也祝福所有的國民身體健康，平安順利。整篇演講稿一共4000多字，其中台灣提及最多次，為47次，其次為「中華民國」6次、「中華民國台灣」則為3次。