振興五倍券發放後，不少業者紛紛推出優惠活動。近日一名男子表示，收到一封簡訊，內容為「五倍券消費可享台妹2H2S」，服務內容包羅萬象，但他卻沒有一個看得懂，便將其PO上網詢問尋問「將五倍券花在這上面值得嗎？」沒想到釣出一票老司機說，這是情色行業，「母湯去！」

原PO昨（9）日於PTT八卦板指出，五倍券才上路就收到一封簡訊，內容稱使用五倍券消費，可享台妹「2H2S」，服務內容包括洗殘廢澡、精油按摩、毒龍鑽等，他坦言完全看不懂簡訊的意思，「我只想問各位老司機，將五倍券花在這些上面值得嗎？有沒有五倍券很好用的八卦？」

沒想到貼文曝光後，引發熱烈迴響，「2H2S意思就是2小時做全套2次」、「2小時哪能做這麼多事，都嘛在騙」、「認真回，除非有認識的朋友帶，再不然就是爬了很多資料，否則別隨便去浪費錢」、「不要浪費錢，在這種無意義的事情上」、「母湯喔！你可能想太多，你以為之後不用跑法院？」

據行政院日前公布的使用範圍，在全國實體店家、攤商皆可使用，包括餐飲、夜市、市場、學費、補習費、婚宴、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿和國內電商網購，但不包括情色行業。

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