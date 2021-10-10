新竹縣國慶升旗典禮，湖口高中及芎林國中帶來力與美結合的跆拳道表演。（羅浚濱攝）

新竹縣國慶升旗典禮，民眾一早前來參加慶雙十。（羅浚濱攝）

新竹縣政府10日在縣府前廣場舉行「新竹縣各界慶祝110年雙十國慶暨升旗典禮」，到場的各界貴賓及民眾1500人，一起慶祝中華民國110歲生日，縣長楊文科致詞時分享新竹縣獲得遠見雜誌9月公佈縣市城市競爭力評比，全國第5名的成績，盼望新竹縣與中華民國不斷進步持續成長。

升旗活動開場由「國際熱愛大自然促進會總會」所屬的「國際清風大自然快樂操教練團」做開幕表演，接著由湖口高中及芎林國中組成的跆拳道表演隊，帶來力與美結合的跆拳道表演，讓人見識到動與靜、力與美之間的和諧，讓現場民眾大呼過癮。

最後則由新港國小帶來「龍鳳獅」藝陣表演，由隊員打扮成龍、鳳、獅三種瑞獸，加上獅童弄獅穿插其中，配合傳統樂器演出對陣鬥藝，展現出剛柔並濟的美感，是台灣特有的傳統藝陣文化。

典禮中，縣長楊文科也向大家分享新竹縣政府的好成績，新竹縣獲遠見雜誌城市競爭力評比，全國第五名，較去年大幅進步8名，各項施政的成效顯現，進入開花及結果的階段。

楊文科指出，明年度編列了323億元的歲出預算，較今年度增加20億元，成長6.6％，要全力來為新竹縣「拚經濟，重文教，享福利，樂安居」，邁向「文化‧科技‧智慧城」的施政願景。

楊文科在典禮上頒發感謝獎牌給所有協辦單位，包括新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會、中華國際熱愛大自然促進會總會、新竹縣體育會跆拳道委員會、新竹縣新港國民小學、新竹縣太極氣功十八式教練推展協會等單位，感謝他們的支持與協助，也祝福中華民國國運昌隆！