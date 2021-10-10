林姓男子因在速食店上班的妻子，被趙姓男子勾搭上床，憤而提告求償，趙男雖否認是小王，但林妻坦認她與趙男每週平均上旅店嘿咻2次，並提出證據指2人光是前年12月至去年6月就偷腥31次，台北法院判趙男賠償林男35萬元。可上訴。

林男主張他與妻子曾女自2004年結婚迄今，趙男明知曾女已婚，仍與她交往，自前年9月起至去年6月間多次發生性行為，事後妻子坦認外遇，寫下自白書，他才知被戴綠帽，對趙男提告求償80萬慰撫金。但趙否認知悉曾女已婚，沒有不正當男女交往，亦無發生性行為，並稱他經濟條件不寬裕，林求償金額過高。

不過，曾女證稱，她與趙是在速食店內認識，因為聊天過程中有聊到家庭狀況，趙知道她與丈夫感情有問題，趙就說想要多個人可以疼愛她，她可以不用離婚，繼續照顧家庭，2019年8月2人開始交往，2019年9月至2020年6月平均每週發生2次性行為，趙知道她已婚，她曾向丈夫介紹趙，趙也向丈夫打招呼。

曾女提出自白書及她與趙的Line對話紀錄佐證。法官發現雙方對話中，趙男稱「疼您無極限」，曾女則回「想到在你身上睡翻」，趙又回稱「愛翻了」，認為2人交往已逾越一般朋友關係。

另曾女證稱，除了趙因車禍受傷休養一段時間外，她與趙交往約會，次數大約每週2至3次，主要是去先吃個東西，然後趕去旅店開房間做愛；房間費用都是由趙以信用卡刷卡支付。法官不採信趙男說法，判決趙賠林男35萬元。可上訴。