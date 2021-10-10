HPV（人類乳突病毒）過去多半被認為與子宮頸癌有關，但近年來有越來越多研究顯示，男性若感染HPV也可能引發頭頸癌，因此近年來台灣癌症基金會呼籲，男性也應接種HPV疫苗，降低頭頸癌風險。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，以往國人認為HPV是造成女性子宮頸癌的主要兇手，因此防治對象皆以女性為主。而在子宮頸抹片檢查與HPV疫苗的幫助之下，子宮頸癌發生率已明顯下降。

賴基銘說，正當大家將對抗HPV的主力放在女性朋友身上時，美國研究卻發現男性感染HPV的風險正在急速攀升，男性終其一生的感染機率高達91.3％，超越女性的84.6％。而且除子宮頸癌，長期感染HPV若無法自行清除，還可能引發口咽癌、頭頸癌、外陰癌、肛門癌、陰道癌與俗稱「菜花」的生殖器疣，顯示不僅女生要注意HPV，男生更該小心防範。

國立臺灣大學醫學院附設醫院副院長暨耳鼻喉科教授婁培人則表示，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。丹麥研究預估，當地HPV相關口咽鱗狀細胞癌的新增案例數將於今年(2021)超越子宮頸癌，英國和美國則早在2016和2020年就出現類似現象。

林口長庚醫院婦癌科副教授周宏學表示，女性朋友HPV的篩檢已有標準化的檢驗方式，能夠幫助子宮頸抹片提高子宮頸癌前病變的偵測率，但男性缺乏標準化的HPV檢驗方式，加上其感染機率高、暴露後呈現持續性感染的比例比女性高，一旦感染甚至導致癌變，例如口咽癌或頭頸癌，往往難以及早發現。

婁培人指出，醫學文獻曾出現一名64歲女性案例，出現左耳疼痛症狀，連續2年被誤診為中耳炎、蛀牙接受根管治療、鼻竇炎，直到接受核磁共振和組織切片檢查，才證實罹患HPV相關頭頸癌，並在進一步追查之下，發現其腫瘤與6年前確診為HPV相關頭頸癌的丈夫，正好都是同一種HPV病毒型別。顯示HPV相關頭頸癌不易診斷，病毒也可能傳染給另一半，男女共同預防才是上上之策！

台大醫院也有一名年約50歲的男性患者，剛開始以為牙痛，但拔牙後疼痛不減，再度就醫又被當作三叉神經痛，接受神經阻斷手術，沒多久疼動又發作，且越來越痛，脖子也出現腫塊，轉診耳鼻喉科，接受詳細檢查才發現竟是HPV感染導致的頭頸癌。婁培人表示，HPV引發的相關頭頸癌不容易被察覺，可是確診後及早治療的痊癒率很高，這名患者也是在治療後痊癒，目前僅需定期追蹤。