新竹縣客語說故事比賽今年搭配義民祭舉行，參賽者需以義民相關故事為主題，日前在新瓦屋客家文化保存區集會堂進行初賽，國小低年段、國小高年段和國高中職組的前6名晉級決賽，16日將在新埔褒忠義民廟決戰！

縣長楊文科表示，「2021全國義民祭在新竹縣」由枋寮祭典區包含新埔鎮5個里、竹北市11個里及新竹市1個里輪值，為推廣客語及客家文化，並使義民文化及傳統祭典能永續傳承，特別舉辦「義民故事客語講古比賽」，期望更多「後生人」能夠親近客家文化，生活中活用客語。

承辦的枋寮國小校長曾德鴻表示，今年參賽學生的客語說得很標準，演說內容有趣，且加入了生活經驗，搭配豐富又生態的肢體動作，讓大家看見孩子們的自信。

枋寮國小五年級學生詹可歆說，他選了義民祭中的法會作為主題，在準備過程中逐漸了解法師唸梁皇寶懺的慈悲。六年級學生張莘潔則說，因為跟阿公去義民廟拜拜，體會到不只是拜義民爺爺，陪祭神和對廟有重大貢獻的牌位，都讓她覺得很感動。

教育處長楊郡慈表示，義民信仰是新竹縣非常重要的宗教文化活動，透過講古比賽，讓更多人認識新竹縣在地文化，「義民故事客語講古比賽」初賽已在新瓦屋結束，晉級決賽者國小組每人頒發1000元、國高中職組每人1500元禮券及獎狀。

各組決賽與大專青年組將在16日上午於新埔鎮褒忠義民廟前廣場舉行，學生組前3名得獎學生分別可獲得縣府頒贈獎牌與1000元至3000元不等圖書禮券，大專青年組最高更可獲得5000元。