中國人民銀行（大陸央行）近日發佈第3季針對銀行家、企業家和城鎮儲戶的3份例行調查問卷報告，顯示第3季城鎮儲戶對消費、儲蓄和投資的態度有所轉變。面對收入信心指數49.5％，比上季降 1.4 個百分點之下，傾向「更多儲蓄」居民占50.8％，比上季增加1.4個百分點；傾向「更多消費」的居民占 24.1％，比上季減 1.0 個百分點；傾向「更多投資」的居民為 25.1％，季減 0.4 個百分點。

而被問及未來 3 個月準備增加支出的項目時，大陸受調居民選擇比例由高到低排序為教育30.1％、醫療保健27.5％、旅遊19.6％、大額商品19.5％、購房19.2％、社交文化和娛樂18.0％與保險13.8％。

此外，從城鎮儲戶角度來看，消費品價格的變動會影響對通膨的預期。透過人行此次調查顯示，對下季物價預期指數為58.7％，比上季下降 0.8 個百分點。其中23.5％的居民預期下季物價將上升，57.3％的居民預期基本不變，8％則預期下降，11.1％的居民認為看不準。

同時大陸企業家對第3季的經濟表現也較上季保守。根據《證券時報》引述人行報告，企業家的宏觀經濟熱度指數為 39.8％，比上季下降 2.2 個百分點。其中23.9％的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，72.6％認為「正常」，3.5％認為「偏熱」。