「Wah！幾散竹東」開幕晚會有金曲歌后阿爆及原民歌手表演，座無虛席。（羅浚濱攝）

新竹縣首座原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」，在9日國慶連假開幕試營運，加上金曲歌后阿爆在開幕晚會獻唱掀起高廟，吸引很多人潮前來體驗竹縣特有的原民文化及客家特色，讓「Wah！幾散竹東」成功邁出第一步！

縣長楊文科表示，休園的竹東動漫園區經縣府原民處規畫及原民會主委夷將‧拔路兒的全力支持，共投入5200萬元修繕，轉型為原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」，試營運第一天就湧進不少人潮，成功翻轉竹東火車站西側原先的窘境。

楊文科並說，8月28日在竹東鎮設立的「新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心」，將培育原民青年在音樂、舞蹈等藝術方面的專長，而「Wah！幾散竹東」，就是他們展現成果的舞台，進一步推廣原民、客家文化，讓五峰、尖石、竹東三個鄉鎮能夠擴大發展，相信眾多建設一定能翻轉竹東，重現過往榮耀！

「Wah！幾散竹東」場域分為旅服中心、哇哈小舖、帕帕克基地、幾散市集、瑪覓餐桌、火車模型及文化故事館等6大區域，試營運首日就吸引不少嘗鮮的遊客，晚間邀請到金曲歌后阿爆獻唱，會場很快就座無虛席，欣賞阿爆等民民歌手帶來精彩的演出。

楊文科歡迎全台遊客使用新竹縣振興五倍券「今晚住竹縣‧現領滿竹券」加碼方案，來竹縣住宿花1千元就能享受2千2百元的價值，同時造訪全新的「Wah!幾散竹東」，體驗原住民生活美食及樂舞文化。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，竹東原住民族產業展銷中心的成果，是在地各級代表所有人一起努力、一起爭取來的，也歡迎民眾來「Wah！幾散竹東」走走逛逛。