南投縣仁愛鄉今（10日）早上6點48分左右，發生一起休旅車墜谷意外，一名黃姓男子駕駛白色休旅車，載著27歲黃姓男子一起到合歡山看日出，下山時黃男疑似因精神不濟，在轉彎處直接衝下山谷，車子墜谷後不斷往下滑，最後被樹木卡住才停下，消防隊員獲報抵達現場，僅花10多分鐘就將車內的2名男子救起，所幸都沒有大礙。

黃姓駕駛坦言，看完日出因精神不濟不幸墜谷。(圖／翻攝畫面)

今天上午6點多，有民眾目擊休旅車墜谷經過，當時行經台14甲線下山路段，一輛白色休旅車行經轉彎處，未沿著山路右轉，竟直接往前下邊坡墜入20公尺深的山谷，消防隊員抵達現場救援，發現休旅車因翻滾好幾圈、四輪朝天，卡在邊坡的樹叢，車頂嚴重凹陷，車體零件散落滿地，幾乎成了廢鐵，駕駛及乘客則是受困車內，消防人員將2人救起後都只受輕傷。

黃姓駕駛供稱，前一天晚上和友人一同上合歡山到松雪樓看夜景，直到看完日出後下山，回程時因為整夜沒睡精神不濟，才會不小心衝下山谷，警方對黃姓駕駛進行酒測，沒發現酒駕情形。

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