蔡英文總統今天在國慶談話提及「四個堅持」，強調「這是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數」。出席國慶大會的國民黨主席朱立倫提醒蔡英文，民眾都在看，做比說更重要，期待蔡英文努力；他強調，國民黨堅定捍衛中華民國、民主自由，但兩岸要求同存異，若每天放大相異之處，就沒辦法求同。

朱立倫上午結束國民黨自辦的升旗典禮後，隨即趕往參加國慶大會，對於蔡英文拋出自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途」等四個堅持，他提醒蔡英文，做比說更重要，蔡英文說了但到底有沒有做的？國民黨期待蔡英文努力。

朱立倫說，國民黨堅定中華民國、民主自由的立場，但兩岸一定要求同存異，若每天都放大相異的部分，就沒辦法求同，因此他認為兩岸應相互尊重，希望對岸尊重中華民國存在的事實，我們也要尊重對方，這樣子彼此才能善意循環，否則是惡意循環或惡質的向下螺旋，這對國家、對所有民眾都不利。

他還說，中華民國是主權獨立的國家，推動兩岸交流、兩岸和平是我們共同的目標，但是他也要請民進黨不要片面的改變中華民國的歷史，今天是中華民國110年國慶，不能忽略每一個階段中華民國努力的成果。

他強調，中國國民黨是創建中華民國，是最愛中華民國且最捍衛中華民國，民進黨不要動不動就想要抹黑或是扭曲中華民國的歷史，抹黑在野黨。

朱立倫指出，國民黨堅守民主自由的憲政體制，但請民進黨不要違背民意，更不要鴨霸，而要尊重民意，做不好就要謙卑面對民意。他透露剛在會上碰到行政院長蘇貞昌，他跟蘇揆提到，國民黨團在立院抗爭是站在民意這一方，明確指出蔡政府施政不當之處。

被問到蔡英文國慶談話中，談台灣的次數多餘講中華民國，朱立倫說，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，總統對外的時候永遠要稱他是中華民國總統，但不能改變國號。