今（10）日雙十國慶大典於總統府前廣場盛大舉行，在國歌領唱部分，今年由「國民女婿」疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌得主「國民女友」羅嘉翎，以及醫護、警消等人領唱，成為一大亮點。典禮結束後羅一鈞給自己打了90分，並笑說還好沒破音，「一心一德有唱上去」。

今年由疾管署副署長羅一鈞、東奧跆拳道銅牌得主「國民女友」羅嘉翎、醫護、警消等人領唱國歌。羅一鈞受訪時表示，大家一起練習了4次，但自己私下也有偷練習，多半是趁下班後的半夜11、12點，且為了避免干擾別人，會趁騎腳踏車到河濱公園等空曠的地方，戴口罩練習。

能領唱國歌，他表示覺得很光榮，也很怕會不會走音或破音，不過還好正式演出時沒有「突槌」、「一心一德有唱上去」，並給自己的表現打了90分，順利達成任務，也感謝大家的關心。

而這次國慶大典領唱國歌，羅一鈞身後還有「國民女友」、東京奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎。領唱結束後，羅嘉翎也大方拿出奧運銅牌供大家觀賞。羅一鈞指出，這是自己首度摸到奧運獎牌，隨後兩人也登上遊行車隊，向台下的民眾揮手致意，一同接受民眾的歡呼。