2021台中購物節10日雙十國慶正式起跑，展開為期60天的活動。市府民政局搭配台中購物節與全市62間宮廟合作，即日起至合作宮廟參拜，持消費滿500元發票，即可向宮廟兌換祈福錢母紅包1份，數量有限送完為止。民政局長吳世瑋說，錢母紅包祝福大家財源滾滾來，盼藉此促進消費振興經濟，歡迎民眾踴躍參與台中購物節，帶動各行各業經濟發展。

吳世瑋說，宗教團體向來是市府重要的民間夥伴，不論交通、建設、社會福利、環保等各項市政建設，都需要大家的協助與支持。他感謝各宮廟及宗教團體疫情期間，積極配合市府加強相關防疫措施，讓疫情漸趨緩和。

為全力響應市府拚經濟，眾神庇佑動起來，鼓勵民眾拿振興券到台中消費，持消費滿500元發票，即可向全市合作宮廟兌換祈福錢母紅包，祝福大家錢滾錢，促進消費提升購買力。

吳世瑋指出，台中市今日起展開為期60天的「2021台中購物節」活動，天天抽5000元現金1000組、周周抽10萬元現金12組、月月抽百萬元現金2組，壓軸抽1戶千萬好宅，期盼透過購物節，帶動全市產業與店家復甦。呼籲民眾前往宮廟祈福參拜時，請全程佩戴口罩並遵守各項防疫規範。

民政局強調，眾神送錢母活動即日起開跑，合作宮廟包括北屯區松竹寺、烏日區財團法人台中市玉闕朝仁宮、豐原區豐原慈濟宮、梧棲區浩天宮等62間宮廟，各宮廟祈福錢母紅包數量有限送完為止。