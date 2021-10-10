盧秀燕特別在國慶日前往欣賞「我在后里遇見愛」攝影展，更在攝影作品前抱起毛小孩合照，開心互動。（王文吉攝）

「我在后里遇見愛」攝影展邀請「萬秀洗衣店」等地方代表性人物擔任模特兒，透過與建物互動，創造出充滿生命力與愛的畫面。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕前往后里欣賞「我在后里遇見愛」攝影展。（王文吉攝）

「我在后里遇見愛」攝影展邀請「耕牛園」等地方代表性人物擔任模特兒，透過與建物互動，創造出充滿生命力與愛的畫面。（王文吉攝）

台中市動物之家后里園區舉辦「我在后里遇見愛」攝影展，挺挺動物應援團邀請后里在地團隊及里長擔任模特兒，由攝影師高愷蓮掌鏡，留下遇見動物、遇見愛的瞬間。盧秀燕以行動支持愛護動物，特別在國慶日前往觀展，更在攝影作品前抱起毛小孩合照，開心互動。

盧秀燕10日上午參加國慶升旗活動後，隨即驅車前往參觀，在策展人帶領下欣賞攝影作品，感受后里在地與動物之家交織出的感動與愛。包括農業局長蔡精強、市議員陳本添、王朝坤、張瀞分、后里區長賴同一也到場觀展。

「愛護動物要用行動支持！」盧秀燕表示，動物之家后里園區歷經5年改建，並自2019年起創辦「蹓蹓市集」，以市集教育推廣動物為主題的文創產品，是台中市最受歡迎、最有人氣的市集之一，今年「蹓蹓市集」因疫情，改以攝影展方式呈現，延續對於愛護動物的熱情。

觀展過程中，盧秀燕溫柔抱起小黃狗，並詢問工作人員牠的名字，在得知尚未取名的情況下，適逢雙十國慶日，盧秀燕為牠取名為「國慶」，紀念中華民國格外有意義的一天。

動保處指出，動物之家后里園區歷經5年改建，於今年4月4日世界流浪動物日重新出發，以「認養轉運」、「教育宣導」及「觀光休憩」改建三核心，結合建築美學及動物福利，打造后里全新景點，並持續引入多元活動，讓更多人看見后里的美。

動保處感謝后里地方人士及團體對於流浪動物及動物之家的關懷及支持，期盼動物之家后里園區與當地居民攜手為地方創生努力，讓更多民眾走入后里，傳播尊重生命的理念。

2021蹓蹓攝影展「我在后里遇見愛」邀請大力支持動物之家后里園區改建的舊社里及墩南里長、老牌洗衣店「萬秀洗衣店」、張連昌薩克斯風博物館等代表性人物擔任模特兒，透過與建物互動，創造出充滿生命力與愛的畫面。