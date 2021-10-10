中國國務院副總理劉鶴和美國貿易代表戴琪2度通話，中國官媒所屬微信公眾號「陶然筆記」將通話聚焦在雙方討論取消關稅上，指因美國也受到相關制裁的反噬。

文章又指，中方通稿指，中國闡明經濟發展模式和產業政策的立場，是就相關辯論對美國作出回應。

劉鶴和戴琪（Katherine Tai）於北京時間9日上午會談，審視中美貿易協議執行的狀況。這是雙方繼5月26日後第2次通話。

中國官媒經濟日報所屬的「陶然筆記」9日發表文章指，與中美前幾次通話相比，本次通稿有2項不同之處。

首先是官媒新華社發布的通稿稱，「中方還就取消加徵關稅和制裁進行交涉」。文章指，中國已強調加徵關稅和制裁不利於中美及世界，而「美方也正深刻感受到制裁大棒對其自身的反噬」。

陶然筆記又提到，美國近期有多個商業團體要求拜登（Joe Biden）政府刪減加徵關稅的措施，並以戴琪日前宣布啟動針對性關稅豁免，允許美企申請豁免部份中國進口商品加徵關稅的措施作為佐證。

文章稱美國在相關問題上採務實態度，「相信會得到中方的積極回應」。

其次，則是通稿中提到中方「中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明立場」。

美國貿易代表署（USTR）在兩人通話後釋出的紀要稱，戴琪在會中強調，「美國關切中國政府主導、損害美國勞工、農民與企業的非市場政策與作法」。

文章認為，新華社通稿的表述，就是中國對美國態度的回應。

陶然筆記稱，中美在經濟交往中存在分歧和不同看法並不重要，重要的是加強理解溝通，找到處理分歧矛盾的辦法。

文章稱，上述表述反映雙方的歧見，但也看到雙方透過協商解決彼此合理關切的進程。（編輯：沈朋達/賴言曦）1101010