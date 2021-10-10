阮姓媽媽雙十國慶凌晨剖腹產下雙胞胎男寶寶，護理長(左一)代表醫院贈送恭賀禮物給陳姓爸爸(右一)。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

李姓媽媽在國慶日凌晨0時54分產下3100公克健康男嬰，與先生開心迎接國慶寶寶。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

阮姓媽媽在國慶日上午9點13分產下2750公克男嬰（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

今天是雙十國慶，童綜合醫院10月10日凌晨就有寶寶迫不及待地與國家同慶，1點09分與1點10分，在童綜合醫院婦產部劉錦成主任接生下，由懷孕33週的25歲阮姓媽媽剖婦產下2036公克與1918公克的雙胞胎男寶寶，是媽媽的第一胎，也是爸爸媽媽生命中的第一對寶貝。

新手爸爸陳先生表示，太太的預產期應為11月，昨天晚上出現生產前的徵兆而趕緊到醫院，劉錦成主任檢查後安排生產，沒有想到出生日會與國家同日，感到很高興並與有榮焉。

童綜合醫院第3位出生的國慶寶寶，是在早上9點13分，在婦產部簡陳榮醫師接生下，王姓媽媽剖腹產下重達3478公克的頭好壯壯男寶寶，家人都非常高興迎接國慶寶寶的到來。

童綜合醫院表示，目前還有1名產婦待產中，預計雙十國慶最少迎接4名國慶寶寶，將贈送每位國慶寶寶恭賀禮品，祝福寶寶們都健康平安的長大，成為國家未來的棟樑與希望。

光田綜合醫院沙鹿院區今天也迎接2名國慶寶寶誕生，院方表示，2名孕婦都是自然產，第1位媽媽在0時54分產下3100公克男嬰，第2位媽媽在早上9點13產下2750公克男嬰。