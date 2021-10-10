泡麵便宜又好吃，深受台灣人喜愛，如果想變換口味，還可以加上不同口味的罐頭一起煮。有網友認為泡麵搭配鯖魚罐頭超好吃，因為有阿嬤的味道，並詢問大家意見，「泡麵配什麼罐頭最讚？」貼文一出引發共鳴。

ㄧ名網友日前在在臉書社團「泡麵麵俱樂部」發文，他貼出四款台灣經典罐頭品牌，分別是「海底雞」、「番茄汁鯖魚」、「土豆麵筋」、「麻婆豆腐」，原PO表示「泡麵配什麼罐頭最讚？當然是2號鯖魚罐頭，有阿嬤的味道！」。

貼文一出立刻引起共鳴，網友紛紛表示，「真心推茄汁鯖魚罐頭跟蔥花」、「茄汁鯖魚真的是小時候吃到現在還在吃」、「現在煮湯麵也常會加茄汁鯖魚」、「我也是選擇買茄汁鯖魚罐頭」。

其他老饕也回應，「我最愛加辣筍罐頭在泡麵裡」、「海底雞最讚，茄汁鯖魚我覺得腥味重，土豆麵筋只喜歡裡面的土豆，麻婆豆腐沒吃過」、「我選土豆麵筋！配什麼都好吃」、「我都全部配，四菜一湯（泡麵的湯）」、「我都配香筍鮪魚」、「以前很常吃茄汁鯖魚，最近吃太多有點害怕」。