隨著疫情降溫，台灣知名的「泰晶殿」皇家養身集團宣布擴大營業，首度進駐新竹、在大魯閣湳雅廣場開設全新概念的養身SPA中心！該集團表示，期待在全球疫情、國人無法出國的期間，為消費者帶來「偽出國」的不同感受；同時，泰晶殿為搶搭振興五倍券商機，推出大禮包、小禮包振興方案吸客。

泰晶殿皇家養身集團執行長張秀華表示，解封前，其實已經有好多消費者打電話來詢問何時開始營業？隨著疫情降溫，7月底，泰晶殿業績已經慢慢回溫6-7成、9月攀升到8成，10月全台泰晶殿預約就大爆滿，「感謝消費者沒有忘記泰晶殿，可見大家真的悶太久了！」

因此，泰晶殿也馬不停蹄，即使在疫情期間也沒有停下展店的腳步，與購物中心合作進駐，在新竹首度插旗駐點，為新竹消費者帶來全然不同的紓壓新體驗！

張秀華表示，疫情期間不能出國，泰晶殿的華麗裝潢和賓至如歸的服務，讓大家有「偽出國」的感受。下班後、小周末，在泰晶殿體驗120分鐘的養身紓壓服務和異國風情，更有活力面對接下來的忙碌生活！

泰晶殿從中部起家，以頂級養身紓壓服務聞名，各分店皆斥資千萬打造皇家級裝潢，從建材、大理石、雕刻擺飾品、服裝甚至床鋪，都遠從歐洲及泰國原裝進口，芳療師更是從泰國學習正統皇家技術，結合現代歐洲SPA手法，創造一套獨一無二的健康養身課程，使泰晶殿在業界獨樹一格，儼然成為頂級養身服務的代名詞。

泰晶殿皇家養身管理集團成立17年，至今服務超過300萬人次，更跨足醫美、生技、保健食品、預防醫學、再生醫學、伴手禮等產業版圖，全國有超過30間診所及養身SPA分店，搶攻由內而外全方位的大健康產業！

張秀華說，泰晶殿目前全台擁有14家分館，未來規劃「10年百店計畫」，短期3年內規劃在全台展店至30家，包括台北、桃園、新竹、嘉義、高雄等縣市，都是3年內將持續拓展的區域；不僅在台灣，未來還將把版圖擴展到東南亞，越南將是展店優先首選，「泰晶殿要讓世界看見台灣的服務業實力有多堅強！」

除了全新展店計畫，泰晶殿同時搶攻政府推行的振興五倍券方案，讓新朋友、老朋友都能用更優惠的價格，體驗泰晶殿養身紓壓之旅！