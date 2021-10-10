總統蔡英文今天就兩岸關係重申維持現狀主張，指台灣會全力阻止現狀被片面改變。國內學者趙春山分析，兩岸當前無溝通管道，易產生「戰略互疑」，呼籲雙方應建立危機管控機制。

蔡總統今天上午在國慶典禮致詞時就兩岸關係重申，「維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。」

資深兩岸學者、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今天接受中央社採訪時指出，蔡總統的兩岸政策是「抗中保台」，中共則是「反獨促統」，雙方在兩岸關係上有不同的政策定位，追求的目標也不一樣。

趙春山分析，台灣憂心中共的「反獨促統」會影響及危害到台灣的生存，中共則擔心「抗中保台」會影響其兩個百年目標的發展。在兩岸認知出現差異且缺乏溝通情況下，容易產生「戰略互疑」，升高「敵意螺旋」。

趙春山分析，中國大陸在「反獨促統」主張下，以及美國等所謂的「外部勢力干預」時，會對台進行軍事、外交、經濟等施壓，而台灣則是訴諸國際力量。從蔡總統的演說來看，就是把台灣的安全與區域安全進行連結。

趙春山指出，兩岸各自因受到疫情及經濟等影響，雙方還是會以處理內政問題為優先。然而當前以中美關係為首的國際情勢充滿未知數，連帶讓兩岸陷入不確定性。雖然兩岸維持「冷對抗」局面，但也不能排除未來會有擦槍走火的可能性。

趙春山建議，兩岸還是應該建立危機管理機制，藉由海峽交流基金會、海峽兩岸關係協會來討論水果、疫苗等議題。兩岸民間交流也不要受政治僵局影響。（編輯：沈朋達）1101010