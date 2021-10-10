要養寵物就要自己負責、好好照顧！印尼一名丈夫養了一條名貴的紅龍魚，卻從來不會主動清理魚缸，讓妻子相當不滿，唸了好多次，對方也只是口頭上敷衍，清潔工作最後還是落到她的頭上，於是近日妻子一氣之下，竟直接把紅龍魚丟進油鍋，為當天的晚餐「加菜」。

根據《每日星報》報導，咪亞（Mia Kurniawan）的丈夫很喜歡養魚，他在家裡飼養了一條名貴的紅龍魚，然而卻從不主動清理魚缸，咪亞已經叮嚀過對方好多次，不過丈夫每次都只是敷衍了事，但最後還是她在幫忙清理，近日咪亞終於忍無可忍，一氣之下竟決定「自己動手」，把紅龍魚丟進油鍋料理。

從咪亞上傳到TikTok的影片中可以看到，她先把紅龍魚撈起，仔細去除鱗片，接著簡單調味過後丟下油鍋煎炸，煮熟後便盛盤上桌，影片的最後她還比了一個手指愛心，並強調是因為魚生病了，她才會決定要煮來吃。

影片曝光後，觀看次數很快就突破500萬，不少網友都覺得相當崩潰，紛紛留言：「妳老公知道以後，心一定都在流血」、「如果妳是我老婆，我會馬上讓妳變成前妻」、「怎麼會有人對寵物做出這種事情？」、「快告訴我妳跟妳老公已經離婚了…」，但也有眼尖網友發現，這條紅龍魚在被撈起時，眼睛已呈現白色混濁狀態，很可能早就死掉了。

據報導稱，咪亞的丈夫原本得知愛寵被做成晚餐後非常生氣，但很快就釋懷，目前夫妻倆的關係已經和好如初，出乎意料之外的結局讓眾人都十分傻眼。