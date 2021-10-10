道奇投手烏瑞亞斯擊出安打。（MLB臉書）

洛杉磯道奇、舊金山巨人的國聯分區系列賽G2，首戰慘遭完封的道奇徹底反彈，全場11支安打攻下9分，先發投手烏瑞亞斯(Julio Urías)還親自打了第1分回來，終場9-2大勝巨人，系列賽戰成1勝1負。

2局上，道奇兩出局二壘有人，巨人投手高斯曼(Kevin Gausman)故意四壞保送第8棒普拉克(AJ Pollock)，要來對付第9棒的烏瑞亞斯。雖然烏瑞亞斯是投手，生涯季後賽還沒有敲過安打，但他是左打，代表他有練過打擊，例行賽0.203打擊率在投手裡面算是很強的了。結果烏瑞亞斯打中一顆進壘的指叉球，右外野平飛安打！道奇攻下第1分，接著貝茲(Mookie Betts)再一棒順勢打回第2分。

巨人隨即以犧牲打換回1分，一直到第6局，道奇1出局攻佔一二壘，高斯曼退場。沒想到巨人牛棚放火弄到滿壘，貝林傑(Cody Bellinger)、普拉克連續兩支二壘打清空壘包，比數一口氣拉開到6比1。

第8局巨人又換投，第一球就被威爾史密斯(Will Smith)轟成陽春炮，道奇趁著巨人牛棚崩盤時開啟一輪猛攻，4支一壘打再刮回2分。全隊11支安打拿下9分，效率相當高，幾乎沒有任何安打被浪費。

在分區系列賽的2-2-1主場制度，分區冠軍巨人擁有前兩戰與第5戰的主場優勢，不過前兩戰在家裡打完只有1勝1負，這是對巨人稍稍不利的局面。過去36次相同的情況，客隊最後贏得23次。