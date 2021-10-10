歌仔戲武生孫榮輝表示，歌仔戲是台灣文化的根，只要有願意堅持的人，好表演不會消失。（鄧博仁攝）

在舞台上可以連續翻滾30次後空翻不間斷，下了舞台邊劈腿邊滑手機，或是邊拉筋邊抽菸，74歲的歌仔戲武生孫榮輝，始終讓自己維持在最佳狀態，堅持傳藝，他表示：「我選了歌仔戲這條不會賺大錢的路，但文化的路是對的路，歌仔戲就是台灣文化的根，只要有願意堅持下去的人，好表演就不會消失。」

孫榮輝說，自己從小在劇團長大，性格好動，5歲開始練功，原本爸爸希望家中小孩好好讀書，不要學戲，「但相較於讀書，我很早就知道自己對練功比較有興趣，儘管真的很辛苦，但我想和父母親一起同甘共苦。」

孫榮輝是台北市傳統藝術藝師獎得主，歌仔戲名角孫翠鳳的二哥，並曾擔任香港邵氏電影公司的武打演員、武術指導，參與的電影有《八國聯軍》、《八道樓子》、《潮州怒漢》。他也曾參與楊麗花電視歌仔戲節目製作，擔任楊麗花的專屬替身和演員的武術指導。同時是一心戲劇團的創辦人。

孫榮輝的父親孫貴來自中國大陸河北天津吳橋縣，原是雜耍演員，來台後在歌仔戲班工作，外公陳誠是嘉義人，曾組了歌仔戲團登興社。

孫榮輝表示，他的父親當時教了很多學生，「我爸的個性很好，對學生態度也很好，有做不到的地方，不會太勉強，但對我就很嚴格，他說，既然我不讀書，要學就要學到最好的。另一方面，可能也是想看看我會不會因此打退堂鼓，回去讀書。但我堅持下來了。」

練功究竟有多辛苦？孫榮輝說，光是倒立空頂和蹲馬步，就有得耗時間了，「別人空頂基本為15分鐘，我練到後來，可以撐上一個小時，蹲馬步時，爸爸還會在我兩腿上放一塊木板，看看我有沒有保持平衡，再後來，又放上一碗水，我腳再怎麼發抖，水都不能漏出來。」

孫榮輝表示，這兩項功夫是一切的基礎，「練好這兩項功夫，未來不管做什麼動作，最後都會穩健地落在地面上，有漂亮的姿態。」孫榮輝表示，當年父親對他的嚴格要求是對的，讓他的表演能做到沒有失誤，獲得世人肯定。

孫榮輝表示，現在台灣的歌仔戲團雖然不像過去那樣全台遍地開花，但仍然前景看好，「台灣的歌仔戲很有生命力和創造力，服裝、劇情、佈景、燈光都一直在求新求變，很有獨特性。」回首戲曲人生，孫榮輝說，「我覺得我走文化的路是對的，只要肯練習，祖師爺絕對不會虧待我們，我靠歌仔戲養了兩代人。現在只要有人肯學，我一定教，不讓它斷掉。」

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