為慶祝雙十國慶，國民黨在黨中央前舉行升旗典禮，藍委蔣萬安也親自參加，並在其社群平台分享自己對雙十國慶的心情，吸引破萬網友按讚。

國民黨今（10日）在黨中央舉行國慶升旗典禮，前總統馬英九與新任黨主席朱立倫等多位藍營要角一同出席活動，共同慶祝雙十國慶，蔣萬安也到場參加，現場場面熱絡。

參加完升旗典禮後，蔣萬安隨即在臉書發文表示，「大家今天也有去升旗嗎？一早我來到中央黨部前參加升旗典禮，和大家一起大聲唱國歌，向國旗敬禮」。在旗海飄揚中，蔣萬安祝福，中華民國繁榮昌盛，每個人都能安居樂業、健康平安。蔣萬安並提醒，「還有兩天假期可以把握和親友歡聚的時光，外出遊玩時不要忘記互相提醒注意防疫喔！祝大家雙十節快樂」！

蔣萬安參加國民黨中央舉辦的升旗典禮。（圖片摘自蔣萬安臉書）

此文一出，立即引來破萬網友按讚，許多網友在其po文底下留言表示，「中華民國生日快樂」、「大家連假平安喜樂」、「國民黨加油！中華民國萬歲」、「真希望國民黨能快點重返執政！小老百姓們會比較放心！加油」！