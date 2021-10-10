「OUR HEROES！台灣英雄大遊行10日登場，帕運國手及教練經過英雄谷接受在場群眾歡與與鼓勵。（陳怡誠攝）

「OUR HEROES！台灣英雄大遊行10日登場，奧運舉重金牌郭婞淳(見圖)在漫天飛舞的彩紙接受在場民眾的歡呼與打氣。（陳怡誠攝）

文化總會提供

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集結台灣運動國手、防疫抗災英雄的「台灣英雄大遊行」今天中午緊接在國慶典禮後登場。國手郭婞淳、李智凱、湯智鈞及鄧宇成等東奧及帕運奪牌選手，與軍警消巡及各部會英雄上街與民眾相見，萬人齊聚遊行約2公里沿線為英雄喝采，各線上直播平台瀏覽人次更高達20萬，民眾直呼：「等了好久，總算見到台灣英雄了！」

國慶典禮後，今天近午時分在台北市中華路、館前路、忠孝西路至中山南路展開台灣英雄大遊行，讓東京奧運、帕運與防疫救災英雄與國人光榮相見。

文化總會準備近萬支小國旗和英雄旗，在遊行活動即將開始時即被索取完畢，不少民眾相約到場，也有父母帶小孩來觀賞，小孩們喊著「好久沒有出來玩了」的童言童語，道出防疫期間許多民眾的感受，現場依工作人員指引遵守防疫規範，秩序大致良好。

東奧、帕運奪牌選手郭婞淳、李智凱、湯智鈞、鄧宇成、羅嘉翎、陳玟卉、黃筱雯、文姿云及田曉雯，與代表團國手、教練及團隊，在遊行中搭乘吉普車登場，引來萬人在沿途夾道歡呼，進入館前路英雄谷時，民眾也在主持人的帶領下，歡騰直呼：「台灣英雄，有你真好！」

文總指出，這次英雄遊行也邀請防疫、救災、守衛國土貢獻良多的軍警消，以及內政部、交通部、水利署、法務部、關務署、環保署、科技部、農委會等部會加入英雄大遊行的行列，因維安管制而無法參與國慶典禮的民眾，藉此機會一睹英雄車隊的英姿，其中海巡署的仿真艦登場時，沿街民眾直呼：「第一次看到艦艇在路上航行！」

此外，軍警消及農委會出動的特殊車輛，包括憲兵快反連及警政署的重機車隊，霸氣出場時，讓許多粉絲爭先拿起前鏡頭與車隊自拍；農委會的曳引機和聯合收穫機等農用機具，更是睽違40餘年後再登國慶展演，當農機車隊遊行時出現在台北街頭，民眾頻喊：「超帥的！」

台灣英雄大遊行在中午12點半左右順利完成，車隊在抵達景福門完成任務後，由各參展單位協助善後及解散工作。文總表示，感謝所有參加遊行的英雄、車隊及後勤人員，頂著烈日長時間參加展演，但總算讓民眾得以一睹英雄的風采及車隊的英姿；也感謝台北市警察局、交通警察大隊及台北市環保局在本次遊行的協助。