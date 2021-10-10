蔡英文總統今天在國慶談話提及「凝聚團結共識，約定四個堅持」，對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑直指，其中自由民主，在蔡政府強關電視新聞台、蠻橫破壞法定獨立機關、以「東廠」大肆濫權迫害異己後，早已成為笑話，而蔡英文「兩國」的論述方式，讓她宣稱的「不冒進、不挑釁」成為謊言。

蔡英文此次國慶談話拋出「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途」等四個堅持，強調這是台灣人民給我們的底線也是最大公約數，要據此凝聚團結共識。

對於蔡英文國慶談話提及「四個堅持」，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，其中自由民主、遵循民意等，在蔡政府強關電視新聞台、蠻橫干預破壞法定獨立機關、以「東廠」大肆濫權迫害異己之後，早已成為笑話。

蕭旭岑接著批評，而且蔡英文「兩國」的論述方式，違背中華民國憲法，也忤逆了她所依附的美國一貫堅持的政策，讓蔡英文一直宣稱的「不冒進、不挑釁」成為謊言。

至於蔡英文說要團結凝聚共識，蕭旭岑指出，蔡政府這5年不斷打壓迫害在野黨，也從未邀在野領袖議論國是，早已是陳年笑話，淪為口號而已。

蕭旭岑也質疑，中華民國110年，為何在蔡英文口中折壽成72年？先是外媒投書專文把「中華民國」消失，現在又讓中華民國折壽，蔡英文愧對中華民國總統名器，有負國人所託。