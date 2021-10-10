陳景蘭洋樓在2005年斥資1 億1000多萬元修繕，再現昔日精彩建築之美，成為遊客必訪的濱海景點。（李金生攝）

陳景蘭洋樓建築連同前方觀海花園，占地約25畝。（李金生攝）

楊鎮浯縣長和金湖鎮長陳文顧出席今天的紀念活動揭幕儀式。（金湖鎮公所提供）

動態「砂畫達人」莊明達應邀介紹陳景蘭樓的歷史故事。（金湖鎮公所提供）

陳景蘭百年紀念活動在正義國小管樂團悠揚音樂中揭開序幕。（金湖鎮公所提供）

1921年興建，曾是「金門官兵休假中心」所在的陳景蘭洋樓，今天年金防部戰士的鼕鼕戰鼓聲和正義國小管樂團悠揚音樂中，揭開走過百年烽火歲月的紀念活動序幕。

這座全島規模最宏偉的大洋樓，是旅星僑領陳景蘭在1917年斥資銀圓10萬餘元興建，迄1921年完工，建築本體和前方觀海花園共占地25畝，居高臨下俯瞰大海，沿線旖旎風光盡收眼底。

坐落於成功村，舊名「景蘭山莊」有著五腳基外廊的陳景蘭洋樓，在百年戰亂烽火歲月裡，曾做為日軍指揮所和醫院、陳坑國民學校、陸軍第53醫院、金門高中師生宿舍和辦公廳，以及金防部官兵休假中心，留下百萬雄師無數的足印。

1992年結束軍管，斑駁圮壞的景蘭山莊返還於民，在正義里長陳國強奔走下，並走訪廈門大學陳景蘭長孫陳鼎新，獲同意交給地方整修闢建紀念館使用20年，2005年在中央補助8000元萬，縣府編列3000萬元，總工程1

億1000多萬元修繕，再現昔日精彩建築之美，成為遊客必訪的濱海景點。

楊鎮浯縣長和金湖鎮長陳文顧出席今天的百年紀念開幕儀式，並邀請長期關注僑鄉文化、僑匯建築的台師大教授江柏煒敘述陳景蘭洋樓的調查和整修歷程，以及動態「砂畫達人」莊明達介紹陳景蘭樓的歷史故事，期待有更多登島遊客走進這座海濱大洋樓，在曲折迴廊和精湛頂柱間，回顧它與金門戰地息息相關，風風雨雨的百年歲月。