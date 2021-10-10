《紐約時報》（New York Times）9日以「美國與中國大陸因為台灣進入危險領域」為題，指出台灣已成為美中日漸分歧與對抗關係中的核心，並且有可能引發軍事衝突，重塑地區秩序，形容美中台的關係已經缺乏絕緣體，一觸碰就可能引發戰火，甚至指出解放軍武統台灣已變得「可以想像」。

共機破紀錄侵擾台灣空域。

共機連續侵擾我國西南空域，更創下單日56架次新紀錄，總統蔡英文對此正告北京，「務必要有所克制，勿擦槍走火」，華府也批評北京的軍事挑釁行動威脅區域和平與穩定。

《紐約時報》指出，隨著衝突加深，台灣周遭的權力平衡正在發生根本性改變，將數十年來台灣未來的僵局推向「危險新階段」。

報導指出，台灣目前處在美中之間不睦深化的核心，台灣的未來有可能重塑區域秩序，甚至引發衝突，不論是有意或無意。

前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）表示，「這段關係（美中台）中的電線已經幾乎沒有絕緣體，而且不難想像這些電線一觸碰就引發大火。」

《紐約時報》簡述美、中、台現況：中國大陸的軍事實力，史上頭一遭讓征服台灣變得可以想像，甚至變得更誘人；美國希望阻撓北京侵台，但是只能眼睜睜看著美軍在亞洲的軍事主導地位不斷下降；即便百姓對兩岸統一愈來愈反抗，台灣的軍事準備已經萎縮。

前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）指出，台灣議題已經不再是狹隘的議題，而是美中戰略競爭中的核心戲碼。

目前仍少有人相信台海戰爭即將爆發，或者注定要爆發，一部份原因在於戰爭對中國大陸的外交及經濟影響太大了。

雖然直到最近，華府仍相信美軍能夠抑制北京的野心，不過2020年10月五角大廈進行的一次兵推中，美軍幾乎難以在針對台灣的模擬戰爭中對抗中國大陸的新型武器。

如今北京已經愈來愈有自信，部份大陸專家甚至認為，如果台海發生戰爭，美國已經不再有出兵的意願；甚至有些人認為，在適當的條件下，解放軍能夠取得勝利。

報導指出，解放軍的挑釁行動則增強了台灣人對蔡英文的支持，蔡英文一直試圖和警惕北京的國家建立關係，拜登政府則試圖提升台灣的防禦能力及國際地位，希望能推遲或避免美軍軍事干預。

北京大學國際關係學院副院長賈慶國7月撰文指出，美、中、台三方的互動已經陷入「惡性循環」，如同形成「完美風暴」。

《紐約時報》指出，自毛澤東以來，每一位大陸領導人都想要統一台灣，不過習近平是頭一個指揮足以實現統一目標軍隊的領導人。

美國史丹佛大學（Stanford University）中國軍事分析師梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，現在就連大陸內部的溫和派都在呼籲拋棄和平統一，「我認為軍事選項現在已經是選項了。」

報導指出，1990年代美國在波斯灣戰爭中展示軍事肌肉後，解放軍就開始漫長的改革過程，1996年台海危機中，美軍調動2航母戰鬥群進入台灣海峽，那時北京明白解放軍與美軍的實力落差。

前美國第七艦隊司令湯瑪斯中將（Robert L. Thomas）回憶2015年和一名中國上將會面的場景，那位上將告訴他，1996年的對峙，在20年後仍令人心痛。湯瑪斯中將表示，解放軍不會再度因為台海危機讓自己陷入尷尬。

自此北京就投注大量資金發展軍力，據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）統計，10年間中國大陸的軍事支出成長了76%，至2020年達2520億美元，美國同年的軍事支出為7780億美元。

自2018年以來，美軍不斷在兵推中輸給解放軍，雖然部份是故意的，目的是要測試軍官及籌畫者。不過一場針對2030年的模擬戰爭，美軍即便擁有最先進的戰鬥機及武器，這場戰爭仍以解放軍對美軍基地及軍艦發射飛彈告終，並且對台灣發動空中及兩棲攻擊。美國官員得出的結論是，在華府支持下，台灣防禦能力將在堅持2至3天後瓦解。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）情報部門首長史都德曼（Michael Studeman）7月時表示，對美國來說，台海武裝衝突只是「時間早晚」的問題。

《紐約時報》也提到台灣的軍事準備可能不足，包括徵兵制改為募兵制，軍中屢出意外，國防部內部評估也顯示，解放軍已經有能力干擾台灣的通訊，屆時可能阻礙美軍增援部隊抵達。

另外還要注意的是，美國及盟友對台灣的援助能到多深？這點還沒受到檢驗。湯瑪斯中將表示，「你多願意協防台灣？」他說不確定美國是否還願意看到美國年輕人為了保衛台灣而捐軀。