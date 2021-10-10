上月28日一名自稱就讀台大的女學生控訴，被電機系的教授誘拐發生性關係，甚至染上性病，她在網路PO文並曬出驗傷單，引發軒然大波。今天有自稱是原PO的女學生突發道歉聲明，指當初PO文是想維繫與該名教授的「關係」，所以才用損害名譽的方式威脅。

自稱是日前PO出台大狼師文的女網友今（10）日在論壇《Dcard》公開向該名教授道歉，並稱自己才是台大狼。內文指出，當初為了維繫與教授的關係，便突發奇想，利用「損害名譽」的方式要脅他，「但這部分，我真的做錯了，我在此正式向教授道歉」。

女大生說，過去的每一項陳述皆為不實指控，都是她捏造的不實證據，不僅驗傷單是假的，報案的三聯單也是假的，教授也沒有強迫她發生性關係。

至於為何相隔多日後才出面道歉，她說，「我也可以繼續偽裝自己是受害者」，如此一來就不會被懲處，但這樣做，這輩子都於心有愧，只單純認為對教授的傷害已造成，希望出面澄清，能夠將對教授造成的傷害降到最小。

女大生也說，之前的說詞之所以會反反覆覆，是因為精神狀況不穩定，「所以大家會懷疑我說話的合理性」，目前所有的司法及行政流程，也不會因為她出面澄清而到此結束，所有程序都會如期往下走，待所有程序跑完後，公正的第三方包括地院、地檢署及性平會等，都會替教授澄清，還給他清白。

最後，女大生則說，「我想，我才是台大狼」，教授其實是受害者，並表示認錯需要不小的勇氣，「我知道我會被輿論攻擊及司法懲處，但我已是成年人了，我正在學習為我做過的事情負責」，而不是個只會唸書考試卻不懂得為人處事的巨嬰。

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