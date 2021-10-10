孫家兄妹孫翠鳳（左）與孫榮輝（右），在傳統戲曲有一片天。（鄧博仁攝）

名氣響亮的歌仔戲名角孫翠鳳，有大批死忠粉絲，可說是戲曲界的超級偶像，而這名超級偶像的偶像，正是她的哥哥孫榮輝，她表示，「從小很難看到哥哥在家裡，因為他和爸爸跑江湖表演賺錢，讓我們兄弟姊妹可以讀書，而爸爸的一身好功夫，也在哥哥身上保留了下來。」

孫榮輝在家中排行第二，人稱「孫二哥」，孫翠鳳在家中排行第八，是家裡最小的孩子，她也幽默地稱自己為「孫八妹」。孫翠鳳說，從小到大從來沒想過要學戲，原本是個快樂的上班族，沒想到人生轉了彎，嫁給明華園總團第二代成員陳勝福，26歲也開始學戲，練得一身傷，卻也撐起一片天。

孫翠鳳說，站在台上更加能體會孫榮輝的表演實力，「我哥哥是真正從民間裡長出來的藝人，他什麼都會，生旦淨末丑都能掌握，長年維持瘦削的身形，也是一種敬業態度，能隨時為各種女主角擔任替身。」孫翠鳳表示，孫榮輝的好人緣，來自他的好實力和永遠謙虛的態度，「他當替身時，每次都是一次OK，從來不會讓導演再重來。」

對於八妹很晚才練戲，孫榮輝感覺心疼，卻也以妹妹為榮，「我爸爸原本希望我妹可以走一條不同的路，沒想到她嫁到戲劇家族，開始練戲，練得鼻青臉腫，還有腰傷、腿傷，但她有讀書，所以很有智慧，反應很快，能觀察出練戲的邏輯，很快掌握訣竅。」

孫翠鳳表示，哥哥以前很常告訴她，不要練得那麼勤勞，「現在是我勸他，有歲數了，不要再這樣翻，不要再那樣打了。」孫翠鳳說，人生唯一的遺憾，就是沒有獲得孫家武功的真傳，「但是我們孫家的功夫，在哥哥身上可以看見，他是真正德藝雙全的武狀元。」