新北市淡水漁人碼頭煙火秀昨（9日）晚絢爛登場，一連4周的周末假日共計8天施放。（漁業處提供）

新北市淡水漁人碼頭煙火秀昨（9日）晚絢爛登場，一連4周的周末假日共計8天施放。（漁業處提供）

新北市淡水漁人碼頭煙火秀昨（9日）晚絢爛登場，一連4周的周末假日共計8天施放。（漁業處提供）

新北市淡水漁人碼頭煙火秀昨（9日）晚絢爛登場，一連4周的周末假日共計8天施放，登場首日吸引逾2萬人潮，老街上人潮密密麻麻，網友將老街人潮照kuso成韓國電影《屍速列車》場景，就連輕軌也是班班客滿，淡水老街店家直言「還以為過年了！」

煙火秀於9日起連續4個周六、周日晚上8時施放海景煙火，除昨晚的開幕及31日謝幕場各有5分20秒外，其餘6個場次施放時間均為3分鐘，除精采煙火秀，現場還將結合爵士、搖滾樂團等豐富多彩表演節目，吸引大批人潮前往淡水。

漁業處粗估逾2萬民眾到場欣賞，老街滿滿都是人潮，昨下午通往淡水的關渡橋一帶就已開始塞車，捷運、淡水輕軌班班客滿。

煙火施放前，順風船業交通船6時許要從漁人碼頭載客至淡水渡船頭，航行中船上引擎室卻突然起火燃燒，濃煙不斷從船艙內竄出，所幸交通船即時靠岸，所幸未有人員傷亡。

煙火施放後，人潮湧至老街商圈，有網友拍下老街人潮照片，kuso成《屍速列車》場景還寫下「生化危機全境肆虐，這班列車最後活命希望！」網友們大讚太有創意了。但也反映出人潮實在太多，當地店家就直言，淡水老街只有過年期間才有這人潮，還以為已經過年了。

此外，也有網友在臉書社團「細說淡水」大罵，這人潮太恐怖了，疫情還沒完全結束，社交距離、防疫規範都是假的。