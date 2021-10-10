台南一名陳姓船長8日晚間與2名船員搭乘舢舨出海釣白帶魚，3人卻在當晚10點遇到大浪意外落海，其中一名男子獲救，船長則在10日上午被尋獲，但已經明顯死亡，至於另名蔡姓船員則仍未搜尋中。
3位台南民眾8日晚間駕駛「進來祥」舢舨，前往台南外海釣白帶魚，到了深夜10許返航時，外海風勢變強，海面出現大浪，舢舨行經二仁溪出海口附近時不慎遭浪打翻，3人當場落海，一名陳姓男子自行游回岸邊，隨行的船長與一名船員瞬間遭浪捲走，今早尋獲船長遺體，另一失蹤船員仍在搜尋中。
台南一名陳姓船長8日晚間與2名船員搭乘舢舨出海釣白帶魚，3人卻在當晚10點遇到大浪意外落海，其中一名男子獲救，船長則在10日上午被尋獲，但已經明顯死亡，至於另名蔡姓船員則仍未搜尋中。
3位台南民眾8日晚間駕駛「進來祥」舢舨，前往台南外海釣白帶魚，到了深夜10許返航時，外海風勢變強，海面出現大浪，舢舨行經二仁溪出海口附近時不慎遭浪打翻，3人當場落海，一名陳姓男子自行游回岸邊，隨行的船長與一名船員瞬間遭浪捲走，今早尋獲船長遺體，另一失蹤船員仍在搜尋中。
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