大陸國務院總理李克強10月8日召開國務院常務會議，部署今冬明春電力和煤炭等供應，要保障民眾基本生活和經濟平穩運行，拍板在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定前提下，將市場交易電價上下浮動範圍由不超過10％、15％，調整為原則不超過20％，並做好分類調節，對高耗能行業可由市場交易形成價格，不受上浮20％限制。

據每日經濟新聞引述中國能源網首席信息官韓曉平表示，此次電價浮動範圍調整不涉及居民用電，主要是緩解煤電企業壓力，從根源上破解電力供需矛盾。他說過去電力價格浮動範圍相對偏窄，當煤炭價格已浮動30％，電價還僅浮動約10％，顯然違背市場化的基本原則。透過調整有助緩解煤電企業壓力，從而保證冬季供電的需求。

從大陸近期能源價格來看，依照中國電煤採購價格指數（CECI）編制辦公室近日第35期《CECI指數分析週報》顯示，截至9月23日，5500大卡、5000大卡離岸綜合價為每噸1210.44元（人民幣，下同）與894.08元，比8月月度綜合價各上漲157.44元、65.08元。

此外，會議中也做出指示，要求大陸中央發電企業要保障所屬火電機組應發盡發，糾正有的地方「一刀切」、「停產限產」或「運動式」減碳，反對不作為、亂作為；並支持煤電企業增加電力供應。針對煤電企業困難，實施階段性稅收緩繳，引導鼓勵金融機構保障煤電企業購煤等合理融資需求。