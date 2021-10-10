成立35年、主攻企業廠辦的港威營造，轉投資設立的興悦地產，選擇靠近南科台積電A18廠車程約3.5分鐘，並以華廈與透天為主的台南安定區，興建第一棟住宅大樓，每坪開價接近30萬元，也打破該區華廈目前每坪24萬元的售價，將創台南安定區域高價。

興悦地產的「興悦HIGH LINE」住宅大樓，雙十國慶這天舉行動土儀式，由港威營造董事長李全富、興悦地產總經理李鴻岳主持，南科管理局副局長鄭秀絨、南科資源共享協會理事長陳俊偉、台南社會局長陳榮枝、以及成大管理學院院長林正章等人應邀與會。

港威營造董事長李全富致詞指出，港威成立迄今，剛好滿35年，第一次進入房地產市場，轉投資的興悦地產，選擇十月十日雙十國慶這一天，舉行興悦HIGH LINE」住宅大樓的動土儀式，具有傳承的意義，也希望下一代除了經營企業賺錢之外，同時善盡社會責任，成為國家成長的動力之一。

興悦地產總經理李鴻岳表示，興悦地產是2年前，他和父親李全富在國外一個渡假村構思而來，經過2年的規劃、設計，才在10日動土，推出興悦HIGH LINE」住宅大樓。

李鴻岳指出，家族母公司港威營造，過去都是以興建企業廠辦為主，他則有7年的經驗，在美國紐約市興建飯店與商辦的資歷，此次，在台灣推出第一個住宅建築個案，便選擇台南市安平區，因為，這個建案基地距離科台積電A18廠，車程大約只有3.5分鐘，距離樹谷園區只要2分鐘。

他說，由於南科的許多工程師都是美國返鄉，因此，他要承襲在紐約、法拉盛、以及紐華克地區精品飯店與商場建築經驗，將建築家的品味，結合企業家的視野，在台南安定區訂製獨一無二國際雙塔建築，讓這些返鄉的工程師，有真正家的感覺。

李鴻岳表示，台南安定區目前都以透天或華廈為主，興悦HIGH LINE」建案，將是第一個住宅大樓，規劃13層高，120戶的2房和3房產品，也是安定區迄今最高的建案。

他說，基地約1000坪的興悦HIGH LINE」將採結構銷售，每坪開價尚未確定，但，將接近30萬元，預定2024年底到2025年初完工交屋。

李鴻岳透露，安定目前地價每坪已從2020年4月的16萬元，漲到28萬元，等於一年半的時間，飆漲75％，主要是因為建商看好這裡的未來，因此，除了再伺機物色安定區建地推案之外，興悦地產也正佈局九份子和善化等區域的房市，規劃每2年推出一個建案。

聯筑廣告總經理陳建良表示，台南安定區的華廈最高實價登錄是「邰欣地堡91」，每坪成交24萬元，因此，興悦HIGH LINE」未來開賣時，每坪成交價也將從25萬元到26萬元起跳。